Andreea Bălan, primul interviu după ce a făcut stop cardio-respirator: Am fost inconştientă 20 de ore, la limita morţii

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, iar vestea a venit ca un trăsnet atât asupra familiei, cât și asupra celor care o îndrăgesc pe artistă. Andreea Bălan a povestit, într-un interviu la Antena 1, despre ce s-a întâmplat în momentul în care a născut-o pe Clara Maria și momentul în care și-a strâns în brațe pentru prima dată fetița.







"Abia de astăzi sunt bine și mi-am strâns fetița în brațe. Am trecut prin focuri periculoase. Această embolie pur și simplu îți provoacă șoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se știe de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos. Imediat doctorii au luat decizia cea mai potrivită. Au făcut echipă și m-au salvat. Poate nu mai eram dacă nu eram aici. Mi-au zis că mi-au pus-o la obraz, am pupat-o. George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot. Eu am fost inconștientă vreo 20 de ore. Abia astăzi țin minte cu adevărat ce s-a întâmplat. O țin în brațe, nu mă dezlipesc de ea. E foarte mititică. Am și uitat că și Ella Maya era mititică. Are păr mult, brunet așa. Eu astăzi am ajuns în salon. Doctorul Herghelegiu venit de acasă în cinci minute a venit și mi-a povestit că eram la un pas să mor. Am rămas așa... nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. Sunt fericită că a trecut moartea pe lângă mine. Am doi copii sănătoși. Important era ca fetița să fie sănătoasă. Se poate întâmpla oricui e un caz foarte rar. Abia acum vorbesc și cu George, lucidă fiind. El a venit ieri, alatăieri, mi-au spus că au vorbit cu mine, dar nu îmi aduc aminte. Au stat cu lacrimi în ochi și cu frică", a spus Andreea Bălan, de pe patul de spital.