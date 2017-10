Andreea Bălan dezvăluie secretul unei relaţii fericite!

Andreea Bălan dezvăluie secretul unei relații fericite!

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan trăiește de mai bine de șase ani o relație fericită alături de Keo și se ferește cât de mult poate să dea declarații despre viața lor de cuplu. Cu toate astea, Andreea s-a hotărât să le spună celor de la perfecte.ro trucurile sale ce o ajută să-și mențină legătura puternică și vie ca la început.„Sunt mai multe secrete pentru a avea o relație perfectă. În primul rând, nu trebuie să îl suporți pe celălalt. Asta e regula de bază. Și nu trebuie să fii gelos. Mie mi se pare o aberație să spui că gelozia îți arată că iubești sau că ești iubit. Nu e deloc adevărat. Gelozia este o prostie, nu trebuie să arăți că ești gelos. Trebuie să îi lași libertate celuilalt, pentru că, dacă te iubește, va veni la tine și va sta cu tine”, povestește cântăreața.Și asta nu e tot: „În al doilea rând, este bine ca partenerii să aibă programe diferite, să se vadă mai rar, să plece separat în vacanțe, pentru că altfel apare monotonia”, completează Bălan.Ea a fost rugată să spună și ce apreciază la un bărbat: „Eu sunt o persoană destul de dificilă și am nevoie lângă mine de un bărbat care să mă înțeleagă foarte mult și să mă echilibreze. Eu am niște priorități în viață pe care poate unii bărbați nu le înțeleg și atunci am nevoie lângă mine de un bărbat matur, capabil să mă susțină în deciziile pe care eu le iau. Keo este exact așa!”.