Andreea Bălan, despre începurile poveştii sale de dragoste

Andreea Bălan, despre începurile poveștii sale de dragoste

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite artiste din România. Blondina sexy reușește să aprindă îmaginația multor bărbați, însă acum este mai clar ca niciodată că în inima ei are loc un singur bărbat.Este vorba despre americanul Michael, despre care Andreea Bălan nu ezită să vorbească într-un mod extrem de romantic și plin de afecțiune. Au o relație la distanță, dar nici măcar asta nu este o problemă pentru cei doi, mai ales când dragostea e mare.Andreea Bălan a dezvăluit ce piesă o face să tânjească după iubitul ei. Juratul emisiunii "Te cunosc de undeva" a savurat pur și simplu melodia "All of me", de la John Legend și a explicat de înseamnă pentru ea și iubitul ei aceast cântec. "Această piesă este reprezentativă pentru mine pentru că atunci când s-a lansat am început și eu o nouă poveste de dragoste. Am început să iubesc pe ritmurile acestei piese", a declarat Andreea Bălan în cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva".