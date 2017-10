Andreea Antonescu se pregăteşte să revină în muzică

Andreea Antonescu se pregătește să revină în muzică

Sâmbătă, 14 Iulie 2012

După o binemeritată pauză, în care și-a pus în ordine viața personală și a avut grijă de bebe, Andreea Antonescu s-a hotărât să revină pe piața muzicală din România, sub un nume nou însă: Miss Ventura.Într-un interviu pentru blogul „Devorator monden”, Andreea Antonescu a declarat că a avut nevoie de această pauză pentru a-și da seama ce își dorește cu adevărat, ajungând la concluzia că muzica este viața ei. De asemenea, fosta componentă a trupei André a mai spus că pentru cea mai nouă piesă lansată, „My Love”, a colaborat cu Bogdan Tascău, alias Dl. Problemă și că mesajul melo-diei este unul de dragoste.„Uneori ai nevoie și de o pauză care poate fi mai lungă sau mai scurtă. Apoi, o revenire nu e niciodată ușoară, trebuie să muncești mult și să te pregătești, iar asta îți ia suficient timp (...) Pentru piesa nouă am lucrat cu Bogdan Tascău. Pe Bogdan multă lume îl cunoaște și sub numele de Dl Problemă dar și că a fost membru al trupei MB&C, sunt sigură că vă aminitiți hiturile lor. De altfel cu Bogdan mă cunosc de mulți ani și mi-a făcut plăcere să lucrez cu el și cu Free Deejays. Mesajul piesei este unul pozitiv și de dragoste. Cu toții avem ne-voie de dragoste”, a declarat An-dreea pentru devoratormonden.ro.