Andreea Antonescu revine pe scenă, cu tarife mai mari

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Antonescu revine pe scenă, la doar două luni de când a devenit mamă. Mai mult, artista și-a mărit tariful pentru concerte.Deși are o situație materială bună, aceasta nu a mai rezistat în postura de femeie casnică și a revenit la programul ei obișnuit de artistă.La sfârșitul lunii trecute, Andreea „Miss Ventura” a luat legătura cu managerul ei și cu dansatoarele și au pornit, din nou, la drum pentru cântări.Apropo.ro a aflat că Andreea Antonescu cere acum un onorariu de 1.500 de euro (fără TVA) pentru un show de 45 de minute, la care se adaugă și tariful de 1,5 lei per kilometru parcurs până la locul de desfășurare al evenimentului la care este chemată.În plus, dacă parcurge drumul noaptea, atunci diva cere și cazare pentru ea și întreaga echipă, aceasta fiind plătită de către solicitant.