Andrea Bocelli va concerta în România în 2013

Ştire online publicată Luni, 27 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andrea Bocelli va concerta în România în 2013. Tenorul italian va cânta pentru români pentru prima dată, pe 10 mai 2013, în Piața Constituției din București, scrie Realitatea.net. Organizatorii evenimentului au precizat că negocierile pentru aducerea lui Andrea Bocelli la București au durat peste un an. Românii vor avea ocazia anul viitor să asculte unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistului: : "Time To Say Goodbye", "Con te Partiro", "Vivo Per Lei", "Besame Mucho" și "Nessun Dorma".Cei care doresc bilete la concert, le vor putea achiziționa începând de luni din mai multe zone: magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center, magazinele Flanco, librăriile Adevărul, magazinele Diverta, Muzica, Sala Palatului, Librăria Eminescu, Palatul Național al Copiilor și stația de metrou Unirii. Pentru fanii care nu sunt din București, biletele se pot cumpăra și online de pe biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro și myticket.ro. Există șase categorii de prețuri pentru bilete cu loc și o categorie de preț pentru bilete în picioare. Prețurile biletelor sunt: zona VIP - 1.400 de lei, categoria I - 900 de lei, categoria a II-a - 750 de lei, categoria a III-a - 550 de lei, categoria a IV-a - 350 de lei, categoria a V-a - 250 de lei și "în picioare" (fără loc) - 150 de lei.