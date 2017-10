Andra şi Cătălin Măruţă: "Avem cel mai cuminte copil!"

Andra și Cătălin Măruță: "Avem cel mai cuminte copil!"

Andra și Cătălin Măruță se arată încântați de cumințenia copilului lor. Ei spun că au observat cum se comportă micuții din jur și au ajuns la concluzia că au acasă un băiețel foarte la locul lui.Andra și Cătălin se află în aceste zile la Târgu Jiu, orașul natal al prezentatorului emisiunii „Happy Hour”. S-au dus acolo să îi viziteze pe părinții lui Cătălin și, seara, ieșind la o plimbare în parcul central din oraș, au fost intervievați de jurnaliști.Unul din subiectele discutate a fost legat de micuțul David, care a fost descris ca un copil foarte cuminte.„E cea mai mare realizare a noastră. E cel mai cuminte. Nu spunem asta doar pentru că este copilul nostru. Facem și diferența cu alți copii. Sora mea, care are un băiețel cu patru luni mai mare decât David, îmi spune că este invidioasă că am un copil foarte la locul lui! Chiar dacă am citit multe cărți și reviste despre mame, am învățat totul pe parcurs. Tot experiența își spune cuvântul. Ne dorim foarte tare și o fetiță!”, a declarat Andra.