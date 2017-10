Andra plânge mult când este supărată

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andra este o fire sensibilă și atunci când acumulează mult stres se descarcă prin plâns. Andra nu se sfiește să spună că izbucnește în plâns ori de câte ori are o problemă sau e supărată, fiind cel mai ușor mod de a se exterioriza.„Când sunt supărată, plâng! Plâng în continuu! Este singurul mod de a mă descărca, pentru mine, ca și femeie. Bărbații mai aruncă uneori cu ceva, mai dau un pumn în masă... Eu chiar nu am manifestări de genul ăsta. Eu așa mă exteriorizez. Mulți știu asta de la «Dansez pentru tine» și de la alte evenimente la care am fost, nu am ezitat să mă arăt așa cum sunt eu! Când mă doare ceva și sufăr, plâng!”, a spus Andra, într-un interviu pentru perfecte.ro.