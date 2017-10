Andra e şefă în... bucătărie

Andra e șefă în... bucătărie

Ştire online publicată Joi, 02 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Febra pregătirilor pentru masa de Paște i-a cuprins și pe soții Andra și Cătălin Măruță. An de an, de Paște, în familia Măruță s-a respectat cu sfințenie o tradiție: aceea ca pe masă să nu fie doar preparate din carne de miel, ci mâncare pe gustul tuturor. Cine o prepară? Cu siguranță, nu Cătălin. Și asta dintr-un motiv foarte simplu: “Eu nu mai am loc să mă implic în pregătiri, pentru că de acestea se ocupă Andra și mamele noastre. Eu mă implic în gustat!”, scrie libertatea.ro.