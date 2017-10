Andra a reuşit să slăbească 15 kilograme!

Andra a reușit să slăbească 15 kilograme!

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andra, despre perioada de după sarcină: „A fost greu când intram în dressing și nimic nu-mi venea, asta m-a ambiționat să slăbesc repede”Andra a reușit să slăbească 15 kilograme, acumulate în timpul sarcinii, cu multă voință.Ea a ajuns la silueta mult dorită în foarte scurt timp datorită unui regim special. Artista a mărturisit că atunci când vedea că hainele preferate nu o mai încap se ambiționa și mai tare.„Eu cred că am avut noroc pentru că vârsta și-a spus cuvântul și am slăbit foarte ușor. Nu am făcut nimic anume. Am avut o perioadă în care m-am simțit destul de rău din cauza unor probleme cu sânii, cu alăptatul. A fost puțin greu atunci când intram în dressing și îndrăzneam să probez lucrurile pe care le purtam înainte de sarcină și nu îmi veneau, iar asta m-a ambiționat să slăbesc mai repede. Acum încap în hainele de dinainte”, a spus Andra pentru perfecte.ro.