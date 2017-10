André Rieu a primit titlul de ambasador onorific al Bucureştiului

André Rieu a primit titlul de ambasador onorific al Bucureștiului

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul violonist André Rieu a primit, vineri, titlul de ambasador onorific al Bucureștiului din partea primarului interimar al Capitalei, Răzvan Sava. Artistul a declarat că , la vârsta de 66 de ani, s-a îndrăgostit din nou de poporul român, scrie romanialibera.ro.Răzvan Sava a declarat că André Rieu a fost alături de poporul român și la bine - promovând folclorul românesc în fața publicului olandez și dăruindu-le spectatorilor din București șapte concerte -, dar și la greu, dând dovadă de "compasiune, generozitate și omenie" atunci când România a fost greu încercată de incendiul din Clubul Colectiv, din 30 octombrie, în urma căruia 60 de persoane au murit și peste 150 au fost rănite.După ce a primit titlul de ambasador onorific al Bucureștiului, André Rieu a precizat că se simte onorat de distincția primită."Am 66 de ani și m-am îndrăgostit din nou: de România. Am călătorit în întreaga lume, dar primirea pe care am avut-o aici, în România, din primul moment, a fost incredibilă. Am cântat în Budapesta, în Viena, în Praga. Întotdeauna întreb publicul de unde este și, în general, sunt oameni din întreaga lume. Dar, în aceste orașe, jumătate dintre spectatori erau din România. Și așa am început să iau contact cu oamenii din România, să caute o sală, dar o astfel de sală nu există, ar trebui să construiți una. Apoi, ne-am gândit să cântăm la Arena Națională, dar echipa voastră joacă atât de bine încât tot timpul erau meciuri acolo. Așa că a venit posibilitatea să cântăm în Piața Constituției", a spus André Rieu.Totodată, acesta a precizat că toată echipa l-a avertizat că "va da faliment" dacă va veni să cânte în România cu tot echipamentul necesar unui concert."Am crezut în publicul român și știam că va fi un succes. Au fost cele mai bune șapte concerte pe care le-am susținut în toată viața mea. Și nu spun asta doar pentru că mă aflu în București. Românii mi-au transmis o căldură nemaimpomenită de fiecare dată când am venit aici. Vreau să vă mai spun o dată că sunt îndrăgostit de voi", a adăugat André Rieu.De asemenea, André Rieu a menționat că se va întoarce să concerteze în România, în iunie 2016, însă deocamdată nu știe care este data exactă.În luna iunie a acestui an, celebrul violonist a susținut șapte concerte în Piața Constituției din București - la care au participat aproximativ 84.000 de spectatori - și a înregistrat un DVD cu aceste evenimente, pe care îl va lansa vineri, în Capitală. André Rieu vrea să doneze toți banii din vânzarea acestui DVD pentru ajutorarea victimelor tragediei din clubul Colectiv.Născut la Maastricht, în Olanda, André Rieu este unul dintre cel mai bine vânduți muzicieni din lume. A revitalizat muzica de vals la nivel internațional cu spectacolele sale pline extravaganță și de emoție. Deținătorul celei mai mari orchestre private din lume, André Rieu a vândut până în prezent peste 40 de milioane de albume și DVD-uri în întreaga lume.În fiecare an, André Rieu, Johann Strauss Orchestra, corul și numeroși soliști internaționali susțin 100 de concerte în întreaga lume, cu peste un million de spectatori. Turneele violonistului olandez au intrat în Billboard's Top 10 în fiecare an, începând din 2004.André Rieu a lansat, vineri, DVD-ul "Live în București", în prezența câtorva sute de persoane, care au venit la eveniment să cumpere albumul și să obțină autograf de la celebrul violonist, care a anunțat că încasările generate de materialul discografic vor fi donate victimelor din clubul Colectiv.Vineri, în foaierul Grand Cinema & More din Băneasa, André Rieu a lansat DVD-ul "Live în București", în prezența câtorva sute de persoane. Toate veniturile realizate în urma vânzării acestui DVD vor fi donate victimelor incendiului din clubul Colectiv.Începând de vineri, DVD-ul "Live în București" va fi disponibil exclusiv în magazinele Carrefour și va putea fi achiziționat la prețul de 49,90 lei. Sub îndemnul "Vezi, asculți, ajuți #Colectiv", toate veniturile încasate în urma vânzării acestui DVD vor fi direcționate către familiile victimelor din clubul Colectiv. În prezent, au fost puse în vânzare 40.000 de DVD-uri în magazinele din toată țara.