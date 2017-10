Andi Moisescu suferă de o boală grea

Ştire online publicată Miercuri, 04 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andi Moisescu a fost prezent la un eveniment monden de amploare, fiind, ca de obicei, o prezenta foarte agreabila. Nimic din comportamentul sau atitudinea lui nu a lasat sa se vada ca ar avea vreo problema sau, si mai rau, niste dureri atroce.Cu toate acestea, intr-un moment in care parea ca nimeni nu il observa, Andi Moisescu si-a dus mana la spate. Acesta a marturisit in exclusivitate pentru CANCAN.ro ca sufera de o hernie de disc care s-a declansat in urma cu doar cateva zile, se pare chiar de 1 Decembrie."La mijlocul terenului am niste probleme, respectiv in partea din spate. E un semn de reala afectiune pentru copiii mei, o hernie de disc binevenita. As zice ca e primul semn de maturizare evidenta cu care ma pot lauda", a spus acesta, incercand sa faca haz de necaz, scrie realitatea.net.