"Anda este norocoasă pentru că, la cât se vopseşte, încă mai are păr"

"Anda este norocoasă pentru că, la cât se vopsește, încă mai are păr"

Ştire online publicată Luni, 30 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentă weekendul trecut la petrecerea în care revista FHM a desemnat cele mai sexy femei din lume, Anda a optat pentru o rochie neagră, cu decolteu amețitor. Solista părea vizibil îmbătrânită, avea riduri adânci în jurul ochilor și tenul foarte uscat. Acesta a fost și unul dintre motivele ce au făcut-o pe Iulia Albu să dea cu ea de pământ."Să punctăm părțile bune: e o ținută all black, ceea ce e fabulos. Uitați dragele mele ce pățiți dacă vă expuneți ani la rândul la solar și dacă folosiți produse cosmetice abuziv! Priviți cum arată tenul vostru după aceea. Totuși, Anda este norocoasă pentru că, la cât se vopsește, încă mai are păr. Tinuta este una de hostesă de Vegas, ea e constantă. Nu e de râs, e de plâns! Nu iese din paiete. Nu înțeleg, nu este totuși o revistă pentru bărbați ca să-și arate sânii. E bine să ne știm limitele și să nu optăm pentru un asemenea decolteu dacă avem un bust atât de generos. Ar fi bine să renunțe la acea zonă de vulgaritate. Va primi nota 2 pentru această ținută, pentru că a avut o ținută all black și nu a mai plusat cu vreo culoare", a punctat Iulia, la Kanal D, scrie showbiz.ro.