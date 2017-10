Anda Adam, totul despre nunta sa: "Fetele au fost încântate, dar băieţii nu"

Anda Adam, totul despre nunta sa: "Fetele au fost încântate, dar băieții nu"

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Se iubesc și vor să rămână o viață împreună! În data de 7 iunie, Anda Adam (34 de ani) se va căsători cu omul de afaceri Sorin Andrei (29 de ani)."Invitațiile noastre pentru nuntă au piatră Swarovski. Nu vom avea sarmale la nuntă. O să fie open bar, scenă piscină. În jur de 500 de invitați vor fi. Nu va fi toată lumea îmbrăcată în alb. Fetele au fost încântate, dar băieții nu. O să facem un stand la intrare cu costume de baie, pentru cine îl uită. Facem și o probă de machiaj ca să vedem cum îmi stă mai bine. Nu vreau ceva încărcat, clar va fi un coc. Doar sacoul lui va fi alb. Eu vreau să stea toată lumea la candybarul pe care l-am pregătit, o să am un orgasm culinar. Nu vă așteptați să am vreo jartea, o să am un slip. O să fie o nuntă dinamică. Avem 30 de feluri de mâncare", a mărturisit Anda Adam, la Antena 1, citează click.ro.