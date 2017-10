Anda Adam: „Ştiu să gătesc… calc, fac curăţenie“

Anda Adam: „Știu să gătesc… calc, fac curățenie“

Ştire online publicată Vineri, 11 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam este mereu ocupată cu cariera ei, mereu la concerte și pe drumuri, dar asta nu înseamnă că nu e și o femeie care are grijă de casa ei.Vedeta recunoaște că poate să fie o femeie de casă ideală, pentru că știe să facă orice treabă casnică. Ba chiar, este o persoană tipicară și are obiceiul să exagereze cu curățenia.„Sunt o perfecționistă convinsă, o familistă convinsă, sunt super tipicară. Pot să fiu o femeie de casă ideală, știu să gătesc, că nu am gând, asta e partea a doua. Calc, fac curățenie. Sunt ușor exagerată în ceea ce privește curățenia”, a declarat Anda, pentru Poveștiri adevărate.