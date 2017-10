Anda Adam suferă că va fi singură de sărbători

Anda Adam va petrece sărbătorile de iarnă fără iubit după ce s-a despărțit de Victor Slav.Cântăreața spune că nu îi va fi deloc ușor, dar nu are de ales. De Crăciun și de Revelion ea va fi pe scenă, va cânta, iar în ianuarie va pleca în America, în vizită la mama ei.„Sărbătorile le fac pe scenă alături de echipa mea și de fanii mei. O să fiu singură, dar am un grup de prieteni și de prietene care își doresc să facem cumva să fim împreună”, a declarat Anda pentru Draga mea prietenă.„Nu sunt în extaz că sunt singură de sărbători, dar asta e, viața merge mai departe. Nu am de ales, trebuie să fiu puternică. Ce să fac?”, a completat ea.Anda a dezvăluit că după Anul Nou va pleca peste Ocean pentru a sta pentru o perioadă cu mama ei.„În vacanță o să mă duc la mama. Părinții mei nu sunt alături de mine, amândoi sunt foarte departe. Mama e în State, iar tata în Australia”, a mai spus artista.