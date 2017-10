Anda Adam se iubeşte cu un italian: „Îi trimit câte 200 de trandafiri“

Anda Adam se iubește cu un italian: „Îi trimit câte 200 de trandafiri“

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cine credea că încă se mai gândește la Victor Slav s-a înșelat amarnic. Anda Adam simte din nou fiorii dragostei. Artista de 33 de ani se iubește de câteva luni cu un afacerist italian stabilit în Timișoara.Marco Pisani, în vârstă de 43 de ani, este cel care i-a sucit mințile focoasei blonde. Bărbatul deține două din cele mai tari restaurante din Timișoara, 40 de cai de curse în Germania, un abator în Italia plus alte câteva afaceri în Ungaria și în Polonia. Milionarul vorbește româna impecabil și călătorește mult prin diferite țări.În exclusivitate pentru Libertatea, Marco a dezvăluit cum a început idila lui cu Anda Adam, care a fost impresionată de calitățile sale.„Pe Anda o știam personal de acum un an. Paradoxal, nu mi-a plăcut de ea atunci, la prima vedere. Mi s-a părut o persoană frumoasă, dar rece. În luna iulie a acestui an, ea m-a sunat și mi-a propus să ne vedem. Am invitat-o la mine la restaurant și m-a fascinat pur și simplu. Anda este o femeie extrem de elegantă, știe să discute despre absolut orice subiect și are o educație aleasă”, a povestit Marco pentru Libertatea.De atunci, cei doi încing telefonul când nu sunt împreună. Se văd fie la București, fie la Timișoara sau în alte orașe.„Eu o înțeleg când e prinsă cu munca ei, pentru că și eu sunt un tip ocupat. Ultima dată ne-am întâlnit acum opt zile. Ne vom vedea săptămâna viitoare. Fie că vin eu la București sau în orice oraș mă cheamă, fie că vine ea la mine, la Timișoara sau la Arad. Vorbim zilnic la telefon și mai ales ne dăm mesaje. Îmi place să-i ofer flori, îi trimit câte 200 de trandafiri în fiecare săptămână. Ador să o răsfăț, să-i cumpăr cadouri scumpe. Anda e o femeie foarte tandră, îmi face multe surprize, mă sună exact când mă gândesc la ea. E inima mea, e viața mea”, spune Marco Pisani.Italianul nu crede în dragostea cu acte. Spune că poți avea o relație de iubire și fără să fii căsătorit. De altfel, din acest motiv nu a fost însurat până acum și nici nu crede c-o va face. Nici declarații de iubire nu oferă prea des.Italianul nu se sfiește să recunoască faptul că a fost atras nu doar de educația aleasă a Andei, ci și de formele ei, care l-au pus pe jar. „Anda e genul meu de femeie, blondă, cu sâni mari și cu forme voluptuoase, are un corp perfect lucrat. E o fire romantică, atentă cu bărbatul din viața ei. O ador, mă simt extraordinar cu ea”. Frumoasa cântăreață nu a putut fi contactată pentru a confirma relația cu afaceristul italian, scrie libertatea.ro.