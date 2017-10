Anda Adam s-a enervat: „Realizaţi că nu sunt Michael Jackson doi“

Anda Adam s-a enervat: „Realizați că nu sunt Michael Jackson doi“

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam pare din ce în ce mai recalcitrantă după despărțirea de Victor Slav, iar acest lucru l-a simțit pe pielea ei și o reporteriță de televiziune care a vrut să afle dacă nu cumva vedeta și-a făcut o intervenție de mărire a buzelor. La auzul acestui lucru, vedeta a ripostat: „Ți se pare. Ideea este că eu am o singură operație estetică, un implant. Realizați că nu sunt Michael Jackson doi”, a spus, vizibil, iritată cântăreața, în timpul unui interviu acordat pentru Știrile Kanal D. După aceea, Anda a încercat să explice de ce o scoate din sărite acest subiect. „Sunt întrebată mereu același lucru. Contează foarte mult cu ce ruj mă dau. Am fost la un eveniment monden și am folosit un ruj corai, normal că-ți dă un volum mai mare la buze și se vede altfel. Dar când îmi vedeți buzele naturale, comparați și o să vă dați seama”, a spus Anda Adam, la Kanal D.