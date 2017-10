Anda Adam: „Nu sunt pregătită să am o nouă relaţie“

Anda Adam: „Nu sunt pregătită să am o nouă relație“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam neagă că și-ar fi refăcut viața amoroasă după ce s-a despărțit de Victor Slav, deși a fost surprinsă în compania unor domni.Cântăreața spune că deocamdată nu este pregătită să înceapă o nouă relație, mai ales că are un program foarte încărcat.„Sunt foarte relaxată. Este firesc ca presa să scrie despre noi, orice persoană care intră în contact cu noi va apărea în presă”, a declarat Anda pentru Poveștiri Adevărate.„Nu sunt pregătită să am o relație. Sunt singură, foarte sin-gură, vreau să mă ocup mai mult de mine. Când o să fiu pregătită, nu o să mă feresc, nu am de ce”, a completat ea.Despre ruptura de Victor Slav, Anda nu a vrut să dea prea multe detalii.„Am rămas prieteni, vorbim la telefon des. Vreau să fie sănătos, fericit, să aibă niște sărbători fericite. Oamenii se mai și despart”, a mai spus artista.„Nicio despărțire nu e ușoară, dar viața merge mai departe. Ne-am despărțit într-un mod civilizat. M-aș simți liniștită să aflu că este cu cineva, că îi este bine”, a mai punctat fosta iubită a prezentatorului Meteo.