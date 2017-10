Anda Adam nu se uită la bani când e vorba de imaginea sa

Ştire online publicată Luni, 29 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam este în mare vogă, scoate hit după hit, și investește cât poate de mult în imaginea sa de scenă, că doar nu degeaba e comparată cu Lady Gaga și Madonna.Ca orice artist care se respectă, Anda Adam trebuie să arate cât mai bine pe scenă, să respecte tendințele și să-și impună propriul stil vestimentar. Tocmai de aceea, artista și-a format o echipă care se ocupă de look-ul său incomparabil. Nu își alege singură ținutele de scenă, căci are mereu nevoie de părerea unui specialist în domeniu.„De obicei, de imaginea mea se ocupă mai mulți oameni și am o întreagă echipă... Pentru ședințe foto, lucrez cu anumiți stiliști, pentru concerte cu alți stiliști... depinde de conjunctură. Cel mai des pentru ținutele de scenă am lucrat cu Lena Criveanu, care este și una dintre preferatele mele”, spune Anda.Și pentru că îi place să fie mereu admirată și recunoscută pentru ținutele excentrice pe care le alege atunci când urcă pe scenă, Anda Adam nu se uită la bani când își cumpără ținutele pentru concerte.Întrebată de Showbiz.ro cât investește de obicei în hainele de scenă, cântăreața a răspuns: „Destul de mult… cea mai ieftină ținută pleacă de la 600-700 euro!”.