Anda Adam îl vrea înapoi pe Victor Slav

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam nu a realizat cât de mult îl iubește pe Victor Slav, cu care a avut o relație șase ani, până în clipa în care a aflat că acesta și-a făcut o nouă iubită, respectiv pe Bianca Drăgușanu. Cântăreața regretă acum că a pus capăt relației cu el și, cu toate că a făcut eforturi uriașe de a-l recâștiga, Victor este de neclintit, simțindu-se în al nouălea cer alături de Bianca. Apropiații solistei, citați de libertatea.ro, au declarat că, din cauza suferinței și a lacrimilor vărsate, Anda abia se mai poate concentra pe scenă.Relația dintre Anda Adam și Victor Slav, prezentatorul rubricii „Vre-mea” de la PRO TV, a fost destul de agitată în cei șase ani, cât au locuit în aceeași casă, iar vinovată de atmosfera ostilă pare să fi fost doar solista. Surse din anturajul vedetei susțin că Anda este o femeie plină de personalitate și că îi place să facă pe șefa, atât cu iubiții ei, cât și cu dansatorii din trupă. Deși ea a inițiat discuțiile despre despăr-țire, în urma cărora Victor și-a mutat, în decembrie, lucrurile din casa solistei, Anda este acum deprimată. Mai mult, tristețea sa este dublată de faptul că Slav și-a găsit mult prea repede consolarea în brațele Biancăi Drăgușanu, deși ea spera într-o miraculoasă împăcare.„Anda suferă enorm, abia după ce l-a văzut cu Bianca prin ziare și-a dat seama că încă are sentimente pentru el. L-a sunat, i-a spus că îl iubește și că îl vrea înapoi, însă el i-a reproșat că relația lor era deja pe butuci de vreun an. În plus, Victor i-a spus că o iubește pe Bianca și vrea să fie cu ea. Acum, Anda plânge în fiecare noapte, nu doarme mai deloc și a slăbit șapte kilograme în câteva săptămâni”, a mărturisit un prieten de-al solistei.Victor Slav se îndrăgostește cam des la locul de muncă, în condițiile în care și pe Anda Adam, și pe Bianca Drăgușanu le-a vrăjit în culisele unor emisiuni. Deși se zvonește că Bianca și Victor formează un cuplu doar de ochii lumii, pentru a-și spori publicitatea, el a negat cu înverșunare că s-ar coborî la un astfel de compromis.