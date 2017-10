Anda Adam este bisericoasă

22 Aprilie 2013

Chiar dacă are un stil de viață destul de haotic, ținând cont că mereu este la evenimente, la concerte sau prin diverse emisiuni, Anda Adam are însă foarte mare grijă la regimul de viață. Mai exact, blonda are tabieturile ei atunci când vine vorba de sport, dar și de alimentație. Chiar dacă are o dietă echilibrată, Anda renunță la ea atunci când vine perioada postului, deoarece este o persoană foarte credincioasă.„De Paște o să fiu în familie. O să fac ce face toată lumea. O să ciocnesc ouă. O să merg la biserică. Eu sunt foarte credincioasă. Țin și post, nu tot postul, doar o perioadă”, i-a spus Anda Adam Firoanei de la Rebrișoara.