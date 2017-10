Anda Adam, după despărţirea de Victor: „Eu sunt veselă şi ziua şi noaptea“

Anda Adam, după despărțirea de Victor: „Eu sunt veselă și ziua și noaptea“

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Anda Adam își trăiește viața din plin și nu se mai uită în trecut. În ciuda faptului că în presă au apărut informații potrivit cărora artista plânge după fostul iubit și ar fi în pragul depresiei, Anda spune cu zâmbetul pe buze că există viață și după Victor Slav, una chiar interesantă.„Nu am niciun motiv să fiu nefericită. Am rămas în relații foarte bune cu Victor, am mai declarat acest lucru. Mi se pare normal și firesc ca după șase ani niște oameni să rămână în relații civilizate, pentru că suntem niște oameni educați și cam atât. În rest, fiecare își vede de viața lui. Nu am niciun motiv de tristețe, sunt foarte ok, muncesc foarte mult, sunt multe lucruri frumose care se întâmplă în viața mea. Eu sunt veselă și ziua și noaptea”, a spus Anda Adam, pentru Știrile Kanal D.Nici afirmațiile făcute de cârcotași, potrivit cărora Anda a început să semene cu Bianca Drăgușanu, actuala iubită a lui Victor Slav, nu reușeșc să o indispună.„Eu sunt blondă, ea roșcată, nu avem nicio legătură, suntem foarte, foarte diferite. Nici nu aveam cum să semănăm. Suntem fete amândouă, într-adevăr, asta nu putem să schimbăm”, a spus râzând cântăreața.Anda Adam și Victor Slav s-au despărțit în noiembrie 2011, după șase ani de relație.