Anda Adam, desemnată cea mai sexy artistă în 2011

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam a fost desemnata “cea mai sexy artista din Romania in 2011”. Indragita cantareata a primit cele mai multe voturi in cadrul Premiilor Best Music, devansand artiste precum Corina, Andreea Banica sau Inna.Pe langa acest premiu, Anda Adam a mai primit inca patru trofee Best Music: „Cel mai bun artist dance”, „Cel mai bun artist roman”, „Cel mai bun artist roman pe plan international” si „Cel mai bun clip romanesc” (pAnda mAdam).Cele cinci distinctii pe care le-a primit zilele trecute incununeaza un 2011 plin de succese pentru Anda Adam care a dominat topurile din Romania si de peste hotare. Cantareata a sustinut in 2011 peste 50 de concerte organizate pe trei continente.Multumita succesului de care s-au bucurat hiturile sale Love on you, Show Me, Feel si pAnda mAdam, dar si a show-urilor pline de energie si culoare, agenda artistei a fost mai plina ca niciodata.Anda a sustinut peste 50 de concerte in Europa, Asia si America. Prestatia romancei a fost vazuta live de iubitori ai muzicii din Statele Unite ale Americii, Turcia, Elvetia, Italia, Portugalia si chiar Azerbaijan si Bahrein. Fie ca a cantat in cluburi sau in piete publice, Anda Adam a reusit sa stranga la un loc, in total, peste 300.000 de oameni in 2011.„Am fost mai tot timpul pe drumuri. Masina mea si aeroporturile au devenit o a doua casa pentru mine. A fost obositor insa toate concertele mi-au umplut sufletul de bucurie pentru ca am avut ocazia sa comunic cu oameni din atatea tari. Este incredibil sa vezi cum pe muzica ta danseaza oameni care apartin unor culturi diferite. Este un sentiment pe care cu greu il poti descrie in cuvinte”, declara Anda Adam.