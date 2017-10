Anda Adam: „Dacă aş vrea să mă intersectez cu Victor aş putea să o fac...“

Anda Adam: „Dacă aș vrea să mă intersectez cu Victor aș putea să o fac...“

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam a reacționat la Acces Direct după ce tabloidele au scris că ea s-ar fi întâlnit cu Victor Slav într-o benzinărie.Blonda a declarat că informațiile apărute în presă, legate de o presupusă întâlnire cu Victor la o benzinărie din Deva, sunt false, și că s-ar putea „intersecta” cu prezentatorul TV și în București, nu la o distanță atât de mare de casă.„Dacă aș vrea să mă intersectez cu Victor aș putea să o fac și în București. Eu am fost toată ziua cu dansatorii mei. Nu este adevărat că m-am văzut cu Victor. Eu am fost într-un club din Reșița. Nu ne-am intersectat în nici o benzinărie, mai mult, am toate bonurile”, a declarat Anda Adam la „Acces direct”.