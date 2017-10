Anda Adam, adevărul despre despărțirea de Victor Slav

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La două săptămâni după ce s-a despărțit de iubitul ei , Victor Slav, Anda Adam a decis să rupă tăcerea. După ani de zile de relație, ceva s-a rupt între cei doi, informează click.ro."Asta este, nu am vrut să se întâmple chestia asta, dar așa a fost să fie. Ne-am dat seama că e mai bine așa. Au fost foarte multe interpretări. S-a spus că eu l-am dat afară din casă, că el și-ar fi luat lucrurile de la mine când eu eram la un concert. Sunt minciuni. Noi am căzut de comun acord să ne despărțim, că e mai bine așa. Am rămas în relații foarte OK pentru că așa e normal între doi oameni civilizați" a declarat cântăreața.