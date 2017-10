Anca Ţurcaşiu dezvăluie secretul siluetei perfecte

Anca Țurcașiu dezvăluie secretul siluetei perfecte

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Țurcașiu nu a ascuns niciodată faptul că în spatele imaginii sale impecabile și al siluetei sale perfecte la 42 de ani se ascunde o adevărată luptă.Arată la fel de bine ca la 20 de ani, ba chiar susține că, în acea vreme era mai împlinită la corp decât este acum și că în spatele imaginii sale perfecte se ascunde o preocupare permanentă în legătura cu greutatea. Anca Țurcașiu a discutat despre secretele siluetei sale cu revista VIVA.„Se ascunde o obsesie a mea vizavi de greutate. Mama a fost o persoana plinuță, tata e și el un tip corpolent, așa că am încercat dintotdeauna să nu depășesc un anumit număr de kilograme. În ultimii câțiva ani a fost din ce în ce mai greu și, fără să apelez la un nutriționist, nu am reușit”, susține Anca Țurcașiu.Artista, care urmează un regim ovo-lacto-vegetarian de 20 de ani, a discutat și despre felul în care se simțea în corpul său la 20 de ani.„Nu aveam probleme (n.r. cu greutatea la 20 de ani), cu toate ca eram mult mai plinuță decât acum. Întotdeauna am fost prietenă cu mine, mereu m-am simțit foarte bine în pielea mea”.