Anca Ţurcaşiu: Am ieşit din sfera muzicală

Anca Țurcașiu: Am ieșit din sfera muzicală

Ştire online publicată Vineri, 28 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Țurcașiu a declarat recent că s-a împăcat cu ideea de a fi ieșit din sfera muzicală, mai ales că setea ei de cultură și de artă se consumă sub alte forme, care-i oferă satisfacții din plin.Cu toate acestea, cântăreața e dezamăgită de cei care "dau ora exactă" în muzică. "Nu mă vait. Azi trăiesc mult pe scenă și sunt fericită", susține Anca Țurcașiu."Am ieșit din sfera muzicală pentru că nu vreau să mă mai stresez. Este o lume în care există foarte multe interese ascunse. Cei care decid ce se întâmplă pe piața muzicală sunt de părere că noi, cei din generația mea, suntem învechiți și nu mai prezentăm importanță. Nu stau, nu mai am timp să mai deschid uși. Am deschis toată viața mea uși și voi deschide în continuare, dar în alte domenii în care lucrurile sunt mai line, mai fericite. Nu mă vait. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit scena și pot să mă bucur de ea în toate formele ei", a mărturisit Anca Țurcașiu pentru www.ziarulring.ro.