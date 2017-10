Anca Serea şi Adi Sână vor fi părinţi!

Anca Serea și Adi Sână vor fi părinți!

Anca Serea a ascuns timp de luni bune faptul ca este insarcinata cu iubitul ei, cantaretul Adi Sana.Desi nu a dezvaluit in ce stadiu este sarcina, iubita lui Sana a recunoscut totusi ca asteapta un copil, scrie Pro TV Magazin.Anca, in varsta de 29 de ani, mai are doi copii: pe David (9 ani) si pe Sarah ( 4 ani). Stirista a fost casatorita in trecut, dar sotul ei a murit in urma aproape doi ani, fiind bolnav de leucemie.De mai multe luni, Anca are o relatie cu Adi Sana, fost membru al formatiei Accent."Dragostea e un sentiment frumos pe care il am tot timpul cu mine si care ma inspira. Sunt pentru casatorie si daca voi considera ca am gasit persoana potrivita fara doar si poate ii voi propune sa fie sotia mea. Imi doresc foarte mult un copil", a declarat, recent, Adi Sana pentru protvmagazin.ro.