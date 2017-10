Anca Neacşu s-a măritat cu iubitul turc

Anca Neacșu s-a măritat cu iubitul turc

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Neacșu s-a căsătorit miercuri cu iubitul ei turc, Serkan Yaman, în Turcia, însă nunta a fost în arme secret.Cântăreața și Serkan urmează să aibă două cununii religioase. În Turcia au făcut cununia civilă, însă își dorește nuntă mare în România.„Ieri ne-am căsătorit, n-am dormit deloc. Acum înce-pem pregătirile. Acolo a venit toată familia lui și câțiva prieteni. Am făcut actele pe un iaht. Aici facem cu familia. Nunta a doua va fi în septembrie. Yes! Why not? Am fost în picioarele goale, am avut o rochie flu-flu. Am plâns înainte. Puțin de nervi, stres, că nu-mi găseam rimelul, el mă tot suna. Suntem moderni”, a spus Anca.Mâine, vedeta se va cununa religios în România, iar alături va avea familia și cele mai dragi persoane.