Anca Neacşu face nuntă

Anca Neacșu face nuntă

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Neacșu are planuri mari pentru 2012. Cântăreața urmează să se căsătorească în acest an, după ce iubitul ei i-a adresat marea întrebare."M-am logodit de curând și mă voi mărita anul acesta. Este o perioadă foarte fericită pentru mine și mă simt foarte bine. Am fost cerută de soție într-un mod cum nu s-a mai văzut. Sunt împreună cu cineva de mai multă vreme, timp în care ne-am certat și ne-am împăcat tot timpul. Dar în momentul acesta nu vreau să mă gândesc la despărțiri", a declarat fosta membră a trupei A.S.I.A. la Antena 1.