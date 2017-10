Anca Badiu şochează! Îşi taie sânii pentru că o incomodează

Anca Badiu șochează! Își taie sânii pentru că o incomodează

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce unele femei sunt disperate să aibă sâni mari și apelează la medicul chirurg pentru a obține bustul mult visat, altele se plâng că sânii mari le dau dureri de cap.Este și cazul cântăreței Anca Badiu, care a decis să își taie sânii, pe motiv că ei o împiedică să se miște în voie și are probleme cu coloana vertebrală. „Am sâni mari, foarte mari și mă incomodează. Chiar sunt disperată. Nu e bine să ai sânii atât de mari. Am probleme cu coloana vertebrală din cauza lor, că sunt prea grei, nu pot face sport, nu pot alerga cum trebuie, în plus, sunt și mică de statură și cu sânii mari par mai îndesată. Am vorbit deja cu câțiva doctori, m-am consultat, am făcut și analize și e totul ok. N-am noduli, n-am nicio problemă, mă pot opera liniștită. Inițial am vrut să merg la o clinică din Turcia, dar cred că voi face aici, la noi, în România, această operație”, a spus Anca.Însă pentru ca această intervenție să aibă loc, cântăreața este nevoită să mai aștepte o vreme, pentru că este obligată să slăbească câteva kilograme.„Deocamdată nu pot face acest pas pentru că mai am de slăbit câteva kilograme. Din cauza tratamentului pe care l-am urmat m-am îngrășat, de câteva săptămâni țin diete și fac sport și am reușit să dau jos câteva kilograme bune. Dar pentru această operație trebuie să mai slăbesc puțin”, a adăugat Anca Badiu, potrvit showbiz.ro.