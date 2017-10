Anastasia Lazariuc a descoperit secretul tinereţii fără bătrâneţe

Anastasia Lazariuc a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Anastasia Lazariuc a dezvăluit faptul că nu a ținut diete drastice. Vedeta în vârstă de 60 de ani nu a avut niciodată probleme cu greutatea.Artista acordă o atenție sporită alimentației și se pare că datorită morcovilor, vedeta se menține tânără și frumoasă. Din frigiderul solistei nu lipsesc aceste radăcinoase, indiferent de anotimp.„Dietă nu am ținut niciodată. Post, da. Așa m-a învățat mama. Eu nu am reușit să țin cap-coadă un post. Dar când vreau să mai slăbesc, asta fac. Pe vremuri, când era Ileana la mine și deschidea frigiderul, cădeau morcovii și îmi striga că nu are ce să mănânce la mine. Acum se întâmpla asta când mă duc eu la ea și deschid frigiderul”, a mărturisit Anastasia Lazariuc în emisiunea „Draga mea prietenă”.