Anamaria Prodan, însărcinată la 41 de ani

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Soția lui Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan va fi din nou ma-mă. Paparazzii au surprins-o ieșind dintr-o clinică de ginecologie din Dorobanți, având în mână rezultatul analizelor medicale. Anamaria Prodan, care va fi mamă pentru a patra oară, a fost văzută de paparazzii WOWbiz.ro exact în momentul în care părăsea clinica, radioasă și plină de entuziasm. Era însoțită de soțul ei Laurențiu Reghecampf. Anamaria ținea în mână niște foi de analize cu rezultate, iar aparatul de fotografiat a reușit să le prindă în cadru chiar în momentul în care vedeta s-a uitat la ecografia cu viitorul ei bebeluș.La scurt timp de la aflarea rezultatelor, Anamaria și Reghe au plecat spre palatul lui Gigi Becali, probabil pentru a-i da vestea cea mare.Anamaria Prodan are trei copii, dar nu vrea să se oprească aici. Le are pe Rebecca și pe Sarah, din prima căsnicie, și pe Laurențiu jr., rodul iubirii cu antrenorul Steaua. Sexy-impresarei îi plac, însă, familiile numeroase.Ea și Laurențiu Reghecampf își doreau de mult încă un membru în familie. „Aveam în plan să facem o fetiță. Poate așa va fi, încă nu știu. Sarcina are doar 6 săptămâni”, a recunoscut Anamaria, pentru Click! Momentan, sexy-impresara știe doar că este din nou însărcinată, nu a aflat ce sex va avea bebelușul.Anamaria se teme de o naștere cu probleme: „Este a patra oară când va trebui să facă cezariană și, la 41 de ani, asta poate fi o problemă. La prima sarcină nu a putut naște natural, pentru că nu se așezase copilul în poziția bună. La fel s-a întâmplat și la a doua sarcină. Oricum, după prima cezariană n-a mai putut să nască altfel. Între timp a mai pierdut sarcini. Are ceva emoții în acest sens”, a povestit o prietenă de-a impresarei pentru clickvedete.ro.