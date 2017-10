Anamaria Ferentz: „M-aş mărita cu un om ca Ion Ţiriac“

Anamaria Ferentz: „M-aș mărita cu un om ca Ion Țiriac“

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anamaria Ferentz a povestit pentru Libertatea.ro ce calități ar trebui să aibă bărbatul care să o determine să se mărite a doua oară. Artista a declarat că ar trebui să fie exact ca Ion Țiriac.„Este bărbatul perfect, are toate calitățile bărbatului ideal pentru mine. Știe să se poarte, este un domn, este generos, are cultură generală, emană putere. Dacă ar fi să mă mai mărit, m-aș mărita cu un om ca Ion Țiriac. Însă eu nu am ce să-i ofer lui: nu mai am nici vârsta potrivită, copii are, nepoți are, familie a avut…”Despre cei doi s-a spus în urmă cu trei ani că ar fi avut o relație de dragoste, după ce paparazzi au surprins-o pe cântăreață că a rămas peste noapte în vila acestuia.Însă nici unul, nici celălalt nu au recunoscut că ar fi fost ceva mai mult între ei decât o amiciție.