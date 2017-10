Analgezicele şi sexul

Analgezicele și sexul

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Barbatii care iau analgezice prezinta un risc cu 38% mai mare de a suferi de disfunctii erectile. Aceasta este concluzia unui studiu publicat in “Journal of Urology”. Cele mai comune analgezice, precum aspirina si medicamentele pe baza de ibuprofen sau acetaminofen, influenteaza in mod negativ potenta barbatilor. Analgezicele contin substante care duc la scaderea numarului de hormoni sexuali masculini, afectand, implicit, sexul. Cercetatorii au studiat peste 80.000 de barbati, cu varsta cuprinsa intre 45-69 ani, si au constatat ca cei care au folosit medicamente non-steroidale anti-inflamatorii (AINS), de trei ori pe zi, pe o perioada mai indelungata de trei luni de zile, prezinta riscul unei disfunctii erectile. Barbatii care au folosit in mod regulat AINS au avut aproximativ 2,4% mai multe sanse de a suferi o disfunctie erectila, decat cei care nu au folosit medicamente in mod regulat sau deloc. “Consumul regulat de medicamente non-steroidale anti-inflamatorii este asociat cu disfunctia erectila, indiferent de varsta sau alte conditii”, a declarat Steve Jacobsen, director de cercetare la Kaiser Permanente Southern, California, USA Today. El a mai adaugat ca sunt necesare cercetari suplimentare si ca este prematur ca barbatii sa nu mai consume deloc aceste medicamente, insa le pot consuma cu moderatie. Sexul, un catalizator al durerii dar si un medicament impotriva ei? In timpul activitatii sexuale, corpul elibereaza endorfine, care dau senzatia de bine, substante chimice ale creierului care sunt remarcabil de asemanatoare cu morfina. Endorfinele joaca rolul de analgezice. Deci, un sex bun sau un orgasm bun … e mai bun decat un paracetamol. Sexul este un proces biologic care iti antreneaza tot organismul, asa ca el poate bloca alte procese in derulare, cum ar fi o migrena, indiferent de cauzele ei. Citeste mai departe