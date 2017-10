Ana Mocanu, în depresie de sărbători din cauza singurătăţii: "Vreau un bărbat"

Ana Mocanu, în depresie de sărbători din cauza singurătății: "Vreau un bărbat"

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Mocanu este foarte tristă pentru că se apropie sărbătorile și nu are și ea un bărbat alături. Asistenta "păcătoasă" a mărturisit că mai are puțin și intră în depresie. "De Crăciun, vreau un bărbat sub brad. Banii ca banii, fată, dar eu intru in depresie. Vreau și eu pe cineva. Dacă aș putea să-mi cumpăr bărbatul, aș sta la coadă și 40 de ore", a declarat Ana Mocanu în cadrul emisiunii "Asistentele", de la Antena Stars.