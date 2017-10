Amy Winehouse, ucisă de droguri, alcool şi eşecurile în dragoste

Amy Winehouse, ucisă de droguri, alcool și eșecurile în dragoste

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața britanică Amy Winehouse a fost incinerată, ieri, cu toate că medicii legiști au declarat că autopsia sa a fost neconcludentă.Cauza morții artistei nu va putea fi aflată decât după realizarea testelor toxicologice, ale căror rezultate vor sosi peste cel puțin două săptămâni.Familia regretatei artiste a dorit ca funeraliile să aibă loc într-un cadru restrâns, cu doar câțiva prieteni apropiați și membrii familiei prezenți.Decesul artistei rămâne deocamdată un mister pentru presa din Regatul Unit. „Daily Mail” anunță că decesul ar fi fost provocat de un cocktail de droguri și alcool, citând unele declarații ale prietenilor lui Amy, deși alte surse susțin că în locuința artistei nu au fost găsite stupefiante sau băuturi alcoolice.Pe de altă parte, cei de la tabloidul „The Sun” anunțau că este posibil ca Amy să fi murit în comă alcoolică, lucru dezmințit însă de impresarul artistei, care a declarat că Amy nu a făcut nicio petrecere în seara dinaintea decesului și că a fost găsită moartă în pat.Deși toată lumea știa că are un stil de viață haotic, fiind obișnuită cu vizitele frecvente la centrele de dezintoxicare, nimeni nu se aștepta ca Amy Winehouse să moară. După ce își anulase o serie de concerte din turneul mondial, Amy dădea semne că ar dori să se pună pe picioare și să renunțe la vicii. Cu toate acestea, se pare că eșecurile din viața privată și în special cele din cea sentimentală au fost cele care au îndemnat-o pe artistă să treacă dincolo de limită.Blacke Fielder Civil, bărbatul cu care Amy a fost căsătorită timp de doi ani și, conform spuselor sale, singura persoană care ar fi putut s-o salveze de la moarte, a leșinat sâmbătă după-amiază, în momentul în care gardienii închisorii în care ispășește o pedeapsă de 32 de luni i-au transmis că aceasta a murit.„Nu voi mai simți niciodată aceeași dragoste pe care am avut-o pentru ea. Toți cei care ne cunoșteau pe mine și pe Amy cunoșteau profunzimea iubirii noastre. Nu pot să cred că a murit”, a mărturisit Blake Fielder Civil, care este în prezent logodit cu Sarah Aspin, având împreună cu aceasta și un fiu pe nume Jack.