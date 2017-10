Amy Winehouse se reinventează

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ea și-a operat sânii, înainte de a apărea din nou la televizor, după cum a informat, în ediția sa de sâmbătă, ziarul „The Sun”, care dă asigurări că artista a plătit 35.000 de lire (38.000 euro sau 56.000 dolari) pentru intervenție, transmite Efe. Winehouse, în vârstă de 26 de ani, s-a supus operației miercuri, într-o încercare de a-și recupera formele voluptuoase pe care le avea când s-a făcut cunoscută în 2003 și care au dispărut, susține ziarul, după „ani în care a abuzat de heroină”. „The Sun” îi citează pe mai mulți prieteni de-ai cântăreței, care dau asigurări că Winehouse a decis să-și pună implanturi pentru a-și recâștiga respectul de sine și pentru a fi într-o formă fizică bună când va reveni pe micul ecran. Cântăreața urmează să participe la programul BBC „Strictly Come Dancing”, un concurs de dans în care intervin personaje foarte cunoscute și în cadrul căruia Amy va cânta în corul din care face parte și fina sa, cântăreața de 13 ani Dionne Bromfield. Unul dintre lucrătorii de la clinica londoneză unde s-a operat Amy a declarat pentru „The Sun” că aceasta „are un aspect incredibil, este ca o femeie nouă. Amy ne-a spus că își dorea să aibă parte de un aspect nou. Totul face parte dintr-un nou început pentru revenirea sa pe scenă”. Cu toate acestea, personalul clinicii și unii pacienți și-au exprimat îndoiala că Winehouse va putea să participe la show-ul anunțat, la ale cărui repetiții nu a fost prezentă în această săptămână. Un pacient a relatat că a văzut-o „rătăcind amețită, cântând ceva de zor. Avea niște tuburi care îi atârnau din piept, așa că am întrebat-o ce i-au făcut. Ea s-a ascuns în niște tufe și mi-a răspuns: «mi-am operat sânii. Am făcut acest lucru pentru Strictly. Vroiam să fiu mai frumoasă ca oricând și sunt sătulă să-mi îndes batiste în sutien»”. Un purtător de cuvânt al lui Winehouse, care a apărut în doar trei spectacole în ultimele luni, a confirmat că artista a petrecut o perioadă de timp în clinică, însă a afirmat că a rezolvat „o problemă de rutină”.