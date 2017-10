Amy Winehouse se alătură marilor vedete rock care au decedat la 27 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Amy Winehouse, decedată sâmbătă, din cauze încă necunoscute, s-a alăturat unui grup de mari muzicieni care au murit la vârsta de 27 de ani, printre care și chitaristul Jimi Hendrix.Brian Jones, unul dintre membrii fondatori The Rolling Stones, a fost găsit mort în piscina sa, în 1969, la vârsta de 27 de ani.El a fost urmat de marele chitarist Jimi Hendrix, care s-a înecat cu propria vomă, după o combinație de alcool și droguri, în Londra, în 1970.O lună mai târziu, cântăreața Janis Joplin a murit din cauza unei supradoze cu heroină, iar la mai puțin de un an, Jim Morrison, solistul The Doors, a fost găsit mort într-o cadă din Paris, după un atac de cord.Grupul a continuat să crească cu celebrul Kurt Cobain, care a murit și el, tot la vârsta de 27 de ani, în 1994. În corpul său s-au găsit cantități mari de heroină și valium, iar alături de el o scrisoare de adio. Moartea sa a rămas un subiect de dezbatere până în zilele de azi, informează Realitatea.net