Amy Winehouse e subiect de examen

Ştire online publicată Vineri, 30 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Studenții Universității Cambridge din Marea Britanie au avut un test de final de an inedit: să analizeze versurile unui cântec din repertoriul celebrei cântărețe Amy Winehouse, informează BBC. Studenții au făcut o paralelă în cântecul artistei, „Love is a Losing Game“, cu melodii create de Bob Dylan („Boots of Spanish Leather”) și Billie Holiday („Fine and Mellow”). Studenții au fost uimiți să descopere versurile lui Winehouse la examenul de critică literară. Recent, artista a câștigat premiul „Ivor Novello” pentru cântecul „Love is a Losing Game”, premiu care a fost remis tatălui său, Mitch Winehouse, de profesie șofer de taxi. Acesta a asigurat presa că fiica sa se simte bine, în ciuda problemelor legate de consumul de droguri și alcool. Amy Winehouse a apărut în mijlocul ceremoniei, confirmând teoria tatălui ei: „Mă simt bine, cu adevărat bine”.