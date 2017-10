Oare de ce nu ne miră?

Amy vrea să treacă la cultul scientologic

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Controversata cântăreață Amy Winehouse ar putea să se alăture la fel de controversatei biserici scientologice, printre ai cărei membri se numără vedete precum Tom Cruise, Katie Holmes și John Travolta. Amy Winehouse, care se luptă de multă vreme cu dependența de alcool și droguri, a spus de multe ori că intenționează să se alăture controversatei biserici sciento-logice, care ar putea, în opinia ei, să o ajute să revină la un stil de viață sănătos, informează news.com.au. Potrivit unei surse apropiate cântăreței, Winehouse a vorbit deja cu membri marcanți ai filialei din Los Angeles a bisericii, care i-au spus că va fi binevenită printre ei. „I-au spus că ei doresc să o ajute să învingă drogurile și că pot să-i facă un program special, astfel încât ea să nu fie nevoită să se interneze într-o clinică de dezintoxicare”, a declarat aceeași sursă. „Ei îi place mult această idee, deoarece soțul ei, Blake (Fielder-Civil, n.r.), va ieși din închisoare în curând, iar ea nu dorește să fie departe de el chiar în momentul eliberării lui”, a continuat aceeași sursă apropiată artistei. În ultimul an, Winehouse, autoarea albumului de succes „Back to Black”, a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decât pentru muzica sa. Cântăreața cu o voce excepțională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul de droguri, alcool, tendința de automutilare, anorexie și bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja câteva cure scurte de dezintoxicare, de doar câteva zile: în august, septembrie și noiembrie 2007 și la începutul acestui an. Cultul scientologic, promovat din plin de Tom Cruise, este considerat o sectă în mai multe țări europene, unde a făcut și subiectul unor condamnări judiciare.