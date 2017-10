Amorul, mai bun decat exercitiile fizice

Ştire online publicată Joi, 24 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rasfat. Mitul trupului de invidiat obtinut prin activitate fizica a fost demontat. Daca din varii motive nu poti sa ajungi zilnic la sala pentru a-ti modela corpul, nu trebuie sa disperi. Organizeaza o cina romantica si continua-ti seara cu o partida fierbinte de amor. Specialistii in terapia de cuplu spun ca o jumatate de ora de sex este suficienta ca sa arzi 200 de calorii. In plus, placerea este incomparabila si se imparte la doi. Citeste mai departe...