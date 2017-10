Amma are un nou single

Amna, noua senzație a muzicii dance, apreciată mai ales în Polonia, Spania și țările din America de Sud se pregătește să lanseze un nou single.După hit-urile „Tell me why”, „She Bangs” și „Esta noche”, solista propune, de data aceasta, publicului din România, dar și celui de peste hotare o compoziție proprie. „Îmi place să îmi compun singură muzica. Petrec zeci de ore, în studio. De data aceasta, am colaborat cu LLP, cel care a instrumentat piesa «Tell me why». Nu pot să vă dezvălui încă titlul noii piese, dar pot să vă spun că păstrează același stil muzical, orientat către muzica de clubbing, însă cu un sound mai matur”, spune Amna.