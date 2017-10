„Amintiri din Epoca de Aur“, produs de Mungiu, ar putea rula la Cannes

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul omnibus „Amintiri din Epoca de Aur”, produs de Cristian Mungiu, ar putea fi prezentat la ediția din 2009 a Festivalului Internațional de la Cannes (13-24 mai), alături de cele mai noi pelicule ale unor cineaști precum Pedro Almodovar, Fatih Akin și Lars Von Trier, informează screendaily.com. „Selecționerii Festivalului Internațional de Film de la Cannes au de-a face cu o explozie de producții semnate de mari regizori, astfel încât mulți dintre aceștia, fără îndoială, vor fi refuzați în selecția oficială”, este de părere publicația specializată. Screen Daily indică faptul că regizorul care a câștigat în 2007 premiul Palme d’Or, Cristian Mungiu, s-ar putea întoarce la Cannes cu „Amintiri din Epoca de Aur”, o istorie personală din perioada comunistă realizată din șase scurtmetraje, dintre care două sunt semnate chiar de cineastul român. Reprezentanții regizorului român au declarat că, deocamdată, filmul este în postproducție și că nu există o strategie de promovare a acestuia. Printre regizorii celebri care sunt așteptați să aibă filmele pregătite până la Festivalul Internațional de Film de la Cannes se numără Lars Von Trier, cu thriller-ul psihologic „Antichrist”, cu Willem Dafoe și Charlotte Gainsbourg în rolurile principale, și Pedro Almodovar, cu „Broken Embraces”, care are premiera în Spania pe 18 martie. La doi ani după „De partea cealaltă”, Fatih Akin este așteptat să se întoarcă la Cannes cu „Soul Kitchen”, în timp ce Jane Campion, care și-a adjudecat premiul Palme D’Or în 1993, pentru „Pianul/ The Piano”, ar trebui să prezinte filmul „Bright Star”. Ang Lee, care nu a mai fost prezent în competiția de la Cannes din 1996, ar putea să se întoarcă pe Croazetă cu „Taking Woodstock”, care va avea premiera pe 1 august. Favoriții Festivalului de la Cannes, frații Joel și Ethan Coen ar trebui să lanseze un nou film, „A Serious Man”. Unor filme de Michael Moore și Steven Soderbergh li se alătură și „The Imaginarium of Doctor Parnassus”, de Terry Gilliam, ultimul film al regretatului Heath Ledger, care a fost înlocuit parțial în această producție de Jude Law, Johnny Depp și Colin Farrell. Din Marea Britanie, ar putea fi inclus în competiție Ken Loach, cu „Looking for Eric”, cu fotbalistul Eric Cantona. Filmele care vor rula în cadrul competiției oficiale vor fi anunțate într-o conferință de presă, pe 23 aprilie, la Paris.