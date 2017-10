Amanta lui Piţurcă: „Edan a aprins o lumânare şi s-a rugat să vină tati la el“

Amanta lui Pițurcă: „Edan a aprins o lumânare și s-a rugat să vină tati la el“

Ştire online publicată Joi, 04 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochina, femeia care s-a iubit cu Victor Pițurcă mai bine de 16 ani, l-a dat în judecată pe antrenor în decembrie 2011, în toamna aceluiași an fiind momentul în care fostul fotbalist a decis să rupă orice relație cu lituanianca. Tot de atunci, selecționerul a „uitat” că are un fiu, Edan, pentru care Vica se luptă în continuare în instanță, scrie click.ro.„Duminică am sărbătorit Paștele, că noi suntem catolici. L-am dus pe Edan la biserică și am aprins lumânări. A aprins și el și i-am zis că poate să-și pună o dorință. Mi-a spus că cel mai mult își dorește să vină la el tati, că îi este dor de el”, a spus Vica. Îndurerată că bărbatul alături de care a stat 16 ani și care și-a dorit un copil cu ea extrem de mult nu-i mai dă semne de viață celui mic, blonda a mai spus: „Este din ce în ce mai greu pentru Edan. Nu vorbim despre Piți în casă, dar el află de la grădiniță, de la ceilalți copii, ce face Piți cu echipa națională. Edan suferă că nu înțelege de ce tatăl lui nu mai vine să-l vadă”.