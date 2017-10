"Am simţit din vară că Ioana mă înşală"

"Am simțit din vară că Ioana mă înșală"

A intrat într-o familie celebră atunci când s-a căsătorit cu fata actorului Ion Dichiseanu, însă Ilias Makos (37 de ani) nu a ieșit niciodată în față să vorbească despre căsnicia cu Ioana (26 de ani), scrie click.ro.Totuși, la o lună de la divorț, grecul a răbufnit pentru Click! și s-a hotărât să spună partea lui de adevăr. Makos o acuză pe fosta lui soție de infidelitate și dă vina pe ea pentru distrugerea căsniciei. „Motivul despărțirii a fost o anumită persoană. La mijlocul lunii august, am găsit foarte multe apeluri pe telefonul ei mobil, de la același număr. Conversații lungi, de câte cinci ore chiar, și am întrebat-o: ce se întâmplă?! Evident că mi-a negat că ar avea pe cineva. Mi-a spus doar «vreau divorț». După ce am depus actele la notar, ea a stat la mama ei, apoi s-a mutat la acea persoană acasă. Am sunat-o să discutăm, dar ea nu mi-a mai răspuns. Nu am vrut să divorțez, am iubit-o pe Ioana”, a declarat Ilias Makos, pentru Click!