"Am rămas fără cuvinte când am văzut că sunt iubita lui Victor Slav"

Ştire online publicată Luni, 02 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu câteva zile, au început să circule zvonuri conform cărora Victor Slav și-ar fi găsit o nouă iubită. Mihaela Cocoș a fost considerată drept noua iubită a băiatului de la Meteo, cu toate că ea declară că nu îl cunoaște personal pe acesta."Am rămas fără cuvinte când am văzut că eu sunt noua iubită a lui Victor. Nu l-am văzut niciodată live pe acest băiat. Eu am ieșit într-o seară cu un prieten de-al lui (n.r. Andrei). În fotografia aceea, nu este Victor. S-a făcut o mare confuzie! Este de râsul curcilor! Sunt ok cu viața mea. Am alte activități. Nu mă interesează să apar prin ziare. M-am trezit peste noapte într-un film cu un scenariu SF. Nu sunt iubita niciunui băiat din acea fotografie. Iubesc și sunt iubită de altcineva și mi-e bine așa", a spus Mihaela Cocoș, citată de showbiz.ro.