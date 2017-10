"Am plecat la Constanța să mâncăm rapane în portul Tomis"

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu speră ca viitorul ei soț, Radu Vâlcan, să o ierte pentru ce a făcut zilele trecute. Adela, împreună cu mama și mătușa ei, "a fugit" de Radu, spunând că a apucat-o panica înainte de nuntă. Artista a publicat un mesaj pe blogul personal, în care își cere iertare.„Am făcut o nebunie! Iubitule, sper să mă ierți! Dar panica m-a cuprins înainte de nuntă ( e un „simptom” des întâlnit la viitoarele mirese) și a trebuit să experimentez și asta. Parcă mi se făcuse dor de mine în perioada în care eram singură și luam decizii peste noapte neținând cont de părerile altcuiva. Da… Am făcut-o și pe asta! Am plecat cu mama și mătușica mea… la Constanța să mâncăm rapane în portul Tomis. Și ne-am și distrat! Am băut, eu-prosecco, mami- bere, nașa-ouzo. După ce ne-am îndestulat am luat-o la pas prin zona veche a orașului și am povestit verzi și uscate", a scris Adela pe blog.Adela Popescu și Radu Vâlcan urmează să se căsătorească în toamna acestui an.