„Am o relaţie frumoasă, nu ştiu cât de serioasă“

Mădălina Ghenea:

„Am o relație frumoasă, nu știu cât de serioasă“

Ştire online publicată Joi, 05 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea a dezvăluit amănunte despre cariera de succes pe care și-a clădit-o la doar 24 de ani.„Lucrez la un proiect la care țin foarte mult. Joc rolul unei românce care a terminat o facultate și a fost adusă în Italia și constrânsă să devină prostituată”, a declarat Mădălina pentru Kanal D.„Studiam să devin psiholog, dar doream să fiu actriță. Mama se amuza când o imitam pe Andreea Marin”, a povestit ea. „Am plecat la 15 ani din țară cu o familie curajoasă, care a crezut în mine. Am început cu moda, dar nu-mi doream să fiu model. Era un trend atunci. Am colindat toate continentele, am legat prietenii”, a mai spus artista.Întrebată despre legătura sa cu Leonardo DiCaprio, bruneta a fost extrem de discretă: „Am tot spus că nu vorbesc despre viața privată. O să anunț când mă căsătoresc. Aranjamente de PR sunt foarte greu de făcut. E greu să pui la cale o regie pe balconul unui actor de un astfel de calibru. Dacă lumea asta crede...”, s-a rezumat ea să spună.„În Italia nu s-a scris foarte mult pe acest subiect. Am avut poster cu Titanicul. M-am dus la cinema cu fratele meu și mi-a plăcut filmul. Nu știu dacă și din vina sau datorită lui Leonardo. E un om simplu, una dinte cele mai simple persoane pe care le-am cunoscut. Iubește meseria de actor, e primul lucru pe care ni l-am descoperit în comun. Dar apreciez alt gen de cinema”, a precizat Mădălina.„Nu primesc foarte multe avansuri. Nu că aș avea o atitudine rece, dar nu mi s-au făcut propuneri indecente. Da, am primit cereri în căsătorie. Cred într-o chimie, privirea e foarte importantă, interiorul, nu neapărat fizicul unui bărbat. Am o relație frumoasă, nu știu cât de serioasă”, a spus artista zâmbind.